جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص شمالي الضفة

أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قرية عنزا جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "نقلت للمستشفى إصابة لشاب (27 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ من قرية عنزا".

وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية عنزا وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الفخذ، ثم نقل إلى المركز الصحي في قرية عجة المجاورة.

وبشكل يومي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات بعدة مدن وبلدات بالضفة، ويعتقل فلسطينيين، بينما يوفر الحماية لهجمات المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، 66 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 322 فلسطينيين، بينهم 121 طفلا حتى الجمعة.