وزير الخارجية التركي: مقاومة الفلسطينيين ستغير مجرى التاريخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و"ستهز أركان نظام مهترئ".

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح فيدان أن إسرائيل تضرب القيم الإنسانية الأساسية بعرض الحائط عبر ارتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة منذ عامين أمام أعين العالم.

وشدد على أن مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل "ستغير مجرى التاريخ وستكون رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ".

وأشار إلى أن الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بغزة "سُجلت كواحدة من أظلم الصفحات في تاريخ البشرية".

وتابع: "نعارض خطة تهجير الفلسطينيين من غزة أيا كان من يطرحها فهي باطلة بالنسبة لنا".

وتطرق الوزير فيدان إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل.

وقال بهذا الصدد: "قطعنا تجارتنا بالكامل مع إسرائيل ولا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".