البيت الأبيض ينتقد بوتين وزيلينسكي بعد قصف كييف ويدعو لإنهاء الحرب

انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، كلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف أمس الخميس وأسفر عن مقتل أكثر من 23 شخصا وألحق أضرار جسيمة بمجمع دبلوماسي أوروبي حسبما أفادت وكالة انباء أسوشيتد برس (ا ب).

وقالت ليفيت، إن ترامب "لم يكن سعيدًا بهذا الخبر، لكنه أيضًا لم يكن متفاجئًا".

وأشارت ليفيت، إلى أن أوكرانيا شنت أيضًا هجمات فعالة ضد صناعة النفط الروسية في غضون الأسابيع الأخيرة.

وقالت ليفيت: "يبدو أن طرفي هذه الحرب ليسا مستعدين لإنهائها بأنفسهم.. إن الرئيس يريد أن تنتهي، ولكن ينبغي على قائدي هاتين البلدين أيضا أن يرغبا في إنهائها".

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد أدانوا اليوم الجمعة، وبشدة، موجة القصف الجوي الروسي الكثيف على كييف، ودعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وأوضح الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من الجهود التي تبذل من أجل السلام".

وجاء ذلك لدى وصول كالاس إلى كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، للمشاركة في اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي، السبع والعشرين.

وأضافت المسئولة الأوروبية: "ما يجب أن نفعله هو تعزيز الضغط على روسيا"، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة على صادرات الطاقة والخدمات المالية الروسية "سوف تكون أكثر ما يؤلمهم".

وضربت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيل شاكالين وترا مماثلا قائلة، إن بوتين "يشتري الوقت بثمن زهيد لقتل المزيد من الناس ولإبداء الاستعداد أنه قد يوقف تصرفاته القاتلة"، وقالت: "بوتين لا يوثق فيه".

وتابع وزير الدفاع الأيرلندي سيمون هاريس، أن بحث فرض المزيد من العقوبات أمرا "إلزاميا" للضغط على روسيا لإنهاء الحرب.

من ناحية أخرى، قالت كالاس في كوبنهاجن اليوم الجمعة، إن وزراء الدفاع من دول التكتل الـ 27 ناقشوا زيادة العقوبات على روسيا، وتعزيز الإمدادات الدفاعية للجيش الأوكراني والمساهمة الأوروبية في الضمانات التي ستقدم لها بعد الحرب، والتي ستشمل بعثات تدريبية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا بمجرد أن يتم وقف إطلاق النار.

ولفت كالاس في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إلى أن الوزراء ناقشوا طرقا للالتفاف حول رفض المجر دعم أوكرانيا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي لديه 6.6 مليار يورو محتجزة بسبب الفيتو الذي استخدمته المجر والتي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا عبر قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولية الجديدة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) التي وافق عليها ترامب.