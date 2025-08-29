 ليفربول يقترب من ضم إيزاك في صفقة قياسية - بوابة الشروق
الجمعة 29 أغسطس 2025 12:49 م القاهرة
ليفربول يقترب من ضم إيزاك في صفقة قياسية

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 12:30 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 12:30 م

يستعد نادي ليفربول لتفجير قنبلة في سوق الانتقالات، بتقديم عرض ضخم للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، في صفقة قد تُسجَّل كأعلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وكشفت صحيفة ذا صن أن إدارة "الريدز" منحت الضوء الأخضر لتقديم عرض رسمي بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا.

وبحسب تقرير ذا تليجراف، فقد شهدت الساعات الأخيرة تقدّمًا ملحوظًا في المفاوضات بين الطرفين، مع ترقب إطلاق العرض النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بساعات.

ويأمل ليفربول أن يحظى عرضه بموافقة إدارة نيوكاسل، رغم أنه يقل بنحو 20 مليون جنيه إسترليني عن القيمة التي حدّدها النادي لنجمه السويدي، والمقدّرة بـ150 مليون جنيه.

وتزامن هذا التطور مع وصول المهاجم الألماني نيكولاس فولتماده إلى نيوكاسل، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها مؤشر قوي على استعداد "الماكبايس" لفتح الباب أمام رحيل إيزاك نحو آنفيلد.


