غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط قتيل.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن طائرة بدون طيار ( درون ) اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة عند المدخل الشرقي لبلدة صير الغربية قرب محطة السلام في منطقة النبطية جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أن الاستهداف عن سقوط قتيل دون أن تعرف هويته حتى الآن.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر الماضي، لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف حزب الله وكوادره، مستمرا في غاراته على جنوب لبنان.