البيئة: التفتيش على 44 منشأة صناعية بشبرا و49 منشأة طبية بعدة محافظات

ذكرت وزارة البيئة، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على 44 منشأة صناعية في شبرا خلال 4 أيام، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة وقسم أول وثاني شرطة شبرا الخيمة ومكتب البيئة بحي غرب وشرق شبرا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن هذه الحملات مستمرة على المنشآت المختلفة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لمصادر التلوث المحتملة وخطط الإصحاح البيئي للمنشآت.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات البيئية بعدد من المنشآت بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، موضحة أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية) على المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية.

وأوضحت أنه تم التفتيش على 49 منشأة منها (13 منشأة بالقاهرة - 13 منشأة بالجيزة - 23 منشأة طبية بالقليوبية)، وذلك بالتعاون مع عدد من أقسام الشرطة المعنية بنطاق كل محافظة ومع مديريات الصحة، مشيرة إلى أن حملات التفتيش على المنشآت الطبية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد وجهت كافة محاور التفتيش البيئي المتواجدة بالقاهرة والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة بإعداد تقارير فنية تعكس الواقع الميداني؛ للتعرف على الحالة البيئية أولًا بأول، من خلال فرق التفتيش البيئي التابعة للإدارة العامة للتفتيش البيئي والأفرع الإقليمية.

وشددت فؤاد على توعية المنشآت بالإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال مخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بقانون البيئة ولائحته التنفيذية؛ لاتخاذ المنشآت ما يلزم من إجراءات احترازية تحد من التلوث.