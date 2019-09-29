أكدت الرومانية سيمونا هاليب أنها ستشارك في دورة بكين للتنس، وذلك رغم الآلام التي عانت منها في الظهر، والتي دفعتها للانسحاب من دورة ووهان الصينية خلال الأسبوع الجاري.

وفي حال تمتعت بلياقة بدنية كاملة، يتوقع أن تكون الرومانية المصنفة أولى عالميا سابقا، والمتوجة هذا العام بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، من أبرز المرشحات للقب دورة العاصمة الصينية.

واضطرت هاليب، 28 عامًا، للانسحاب من مباراتها ضد الكازخستانية إيلينا ريباكينا في الدور الثاني في ووهان هذا الأسبوع بسبب آلام قالت إن سببها مشاكل عضلية في أسفل الظهر.

وأوضحت الرومانية: «ظهري أفضل، ويتحسن وأنا أخضع للعلاج كل يوم، خلدت إلى الراحة ليومين واليوم تمرنت. أعتقد أنني قادرة على اللعب غدا».

وتابعت: «مع الظهر لا يمكن أن تعرف كيف سيكون الوضع»، علمًا بأن موسم اللاعبة في العام الماضي انتهى بشكل مبكر بعد معاناتها من انزلاق غضروفي في إحدى فقرات العمود الفقري.