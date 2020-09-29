بايدن يكشف عن أحدث إقرار ضريبي له قبل مناظرته الرئاسية أمام ترامب

كشف مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عن أحدث إقرار ضريبي له قبل مناظرة اليوم الثلاثاء مع الرئيس دونالد ترامب، حيث أوضح أنه وزوجته حصلا على 985 ألف دولار العام الماضي ودفعوا ضرائب دخل اتحادية بلغت نحو 288 ألف دولار.

كما كشفت كامالا هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، أنها دفعت حوالي 2ر1 مليون دولار ضرائب على المستوى الاتحادي، واوضحت أنها كسبت دخلا يزيد قليلا عن 3 ملايين دولار.

وجاء دخل بايدن في السنوات التي تلت تركه لمنصب نائب الرئيس إلى حد كبير من إلقاء كلمات في فعاليات مختلفة ومبيعات الكتب، وفقًا لشبكة "سي ان بي سي" وصحيفة وول ستريت جورنال.

يأتي الكشف عن هذه الإقرارات الضريبية في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب، الذي يمتلك عقارات مترامية الأطراف وحصل أيضا على أموال نقدية من البرنامج التلفزيوني "المبتدئ"، دفع 750 دولارا فقط كضرائب سنوية في عامي 2016 و 2017. وقال التقرير إنه لم يدفع أي ضرائب في عدة سنوات قبل ذلك بفضل مخططات محاسبية.