التشيك تسجل 1287 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت جمهورية التشيك 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 820 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات، بينهم 200 في حالة خطرة.

وحذر وزير الصحة التشيكي رومان بريمولا، الأسبوع الماضي، من مغبة استمرار العدوى في الانتشار بالمعدل الحالي، مشيرا إلى أن البلاد ستعاني في هذه الحالة من نقص في أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت التشيك قد بدأت في تطبيق قواعد الحد الأقصى على عدد الحاضرين بالأحداث الرياضية، وأمرت بإغلاق المطاعم بحلول العاشرة مساء بالتوقيت المحلي في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).