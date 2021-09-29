ميناء دمياط يتعامل مع 25 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34870 طن، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38380 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 51 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، وسنغافورة، وهونج كونج، ونيوزيلاندا، وإنجلترا، وألمانيا، ومالطا، وباكستان، وأمريكا، وإسبانيا، وفرنسا.

وأضاف أن عدد الحاويات الوارد بلغ 296 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت قد بلغ 762 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113370 طن، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91601 طن، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح، متجه إلى صوامع طنطا، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية، قادمين من الإسكندرية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4754 شاحنة متنوعة.