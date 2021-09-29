تنطلق فعاليات النسخة السابعة من أيام سينما المرأة العربية في السويد، مساء يوم الجمعة المقبل، الحدث الذي ينظمه مهرجان مالمو للسينما العربية سنويًا بهدف ترويج سينما المرأة العربية في دول الشمال.

أيام سينما المرأة العربية 2021 تقام في مدينتين سويديتين، حيث تستضيف مدينة مالمو العروض في سينما بانورا يومي 1 و2 أكتوبر، بينما تقام عروض مدينة هيلسينبوري في سينما رودا كڤارن في الفترة 2-4 أكتوبر.

وتفتتح عروض الأيام في المدينتين بعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، من إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، والذي ترشح لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية.

ويتضمن برنامج أيام سينما المرأة مجموعة من أهم الأفلام العربية الحديثة المتعلقة بالمرأة، فيُعرض كل من أفلام "آدم" للمغربية مريم توزاني، "في زاوية أمي" لمواطنتها أسماء المدير، "حظر تجوّل" للمصري أمير رمسيس، بالإضافة لتجربة "أفلامهن" وهو فيلم طويل مكوّن من خمس حكايات من إخراج خمس مخرجات عربيات من الأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب، كما تتيح أيام سينما المرأة في هيلسينبوري مشاهدة الفيلم اللبناني "1982" لوليد مؤنس ضمن برنامج عروض المدارس.

أيام سينما المرأة تضم مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية مع صانعات السينما العربيات، كذلك يقدم الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس محاضرة مفتوحة في مكتبة مالمو الرئيسية بعنوان "المرأة حاضر ومستقبل السينما العربية" ويحاوره الناقد السينمائي أحمد شوقي، وتستضيف قاعات العرض معرضًا تشكيليًا يضم أعمال خمسة فنانين.

ويقام على هامش الأيام، النسخة الرابعة من ملتقى "نقاد بلا حدود"، الملتقى الذي يهدف لبناء جسور تواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية، ويجمع "نقاد بلا حدود" هذا العام نقادًا من 11 دولة مختلفة، يلتقون على مدار خمس أيام في سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية وعروض الأفلام ويدير هذا الملتقى الناقد السينمائي أحمد شوقي.

ومن جانبه، أعرب محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، عن سعادته بانطلاق أيام سينما المرأة العربية قائلًا: "بعدما تمكن مهرجان مالمو أن يكون من أوائل المهرجانات التي تعاملت مع الوضع الصعب الذي فرضته جائحة كورونا، فتمكن المهرجان من تنظيم دورتي 2020 و2021 بنجاح، ها هي أيام سينما المرأة تعود لتأتي بصانعات الأفلام العرب وأفلامهن إلى المدن السويدية، فاتحة الباب للمزيد من التعاون والشراكات والتبادل الفني والثقافة".