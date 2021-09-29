 أحمد موسى ينتقد تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي: رجّعوا حسام البدري - بوابة الشروق
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أحمد موسى ينتقد تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي: رجّعوا حسام البدري

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 12:29 ص

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تعيين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وهو القرار الذي أثار جدلًا صاخبًا في الوسط الرياضي.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "شوقي غريب أقيل من تدريب المنتخب بعد الأولمبياد وسوء المستوى.. القرار اتخذ علشان الناس كانت زعلانة.. طاب ما ترجعلوا حسام البدري".

وأضاف: "الموضوع لا يجب أن يكون لتهدئة الجمهور.. هل كان أداء منتخبنا الأولمبي كان متميزًا؟.. اتحاد الكرة أقال شوقي غريب ثم أعاده.. ما الفرق بين الشهر الماضي والشهر الجاري".

ودعا موسى، مسؤولي اتحاد الكرة (التي تدير لجنة ثلاثية معينة من فيفا) بإطلاع الرأي العام على أسباب إقالة شوقي غريب من تدريب المنتخب، وأيضًا أسباب إعادته الآن إلى موقعه.

وصبّ عشاق كرة القدم، جمهورًا ونقادًا ورياضيين، جام غضبهم على اللجنة الثلاثية بعد قرار تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًّا للمنتخب الأولمبي بعد أسابيع على إقالته من المهمة نفسها، في أعقاب أولمبياد طوكيو التي لم يكن مردود المنتخب فيها على الصعيد الفني مقبولًا بشكل كبير.

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