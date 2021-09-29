يوتيوب يحجب قنوات لشبكة «آر تي» الروسية في ألمانيا

استهدفت منصة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو القنوات الناطقة باللغة الألمانية لشبكة "آر تي" الإعلامية الروسية الحكومية بالحجب والحذف.

وأكد متحدث باسم يوتيوب إغلاق قناتين مساء الثلاثاء، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما أفاد موقع "آر تي / دي إي"، الناطق باللغة الألمانية للقناة الإخبارية الروسية، بحجب موقعه على الإنترنت في ألمانيا.

وانتقدت مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة "آر تي"، بشدة خطوة يوتيوب عبر موقع تويتر وتحدثت عن "حرب إعلامية".

وأوضح موقع يوتيوب أن سبب الحظر هو أنه تم لفت نظر "آر تي / دي إي" مؤخرا إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا. وبعد ذلك ، لم يعد مسموحا لـ "آر تي دي إي" بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب لمدة معينة.

وفقا لموقع يوتيوب، تم استخدام القناة الثانية بعد ذلك. وتحدث موقع يوتيوب عن محاولة للتحايل على القانون، لهذا السبب تم حظرها مساء الثلاثاء.

وتعتبر آر تي نفسها "متهمة ظلما" وتدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الوقف التعسفي"، حسبما قال متحدث باسم "آر تي/ دي إي ) لـ (د.ب.أ). وقال المتحدث إن "آر تي / دي إي) لديها حوالي 600 ألف مشترك على يوتيوب.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية ذلك بأنه "هجوم معلوماتي غير مسبوق ارتكب بموافقة واضحة من الجانب الألماني، إن لم يكن بناء على طلب منه". ولم تقدم الوزارة أي دليل على ذلك.

وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات مضادة ضد الصحفيين الألمان في روسيا دون إعطاء تفاصيل محددة. وقالت الوزارة في بيان إن مثل هذه الخطوات ليست مناسبة فحسب ، وإنما ضرورية أيضا.

وتنوي "آر تي"، التي كانت تسمى سابقا "روسيا اليوم"، توسيع نشاطها في ألمانيا. ويجرى التخطيط لبرنامج تلفزيوني باللغة الألمانية، من المتوقع إطلاقه في كانون أول/ديسمبر. إلا أنه لم يحصل على ترخيص للبث.