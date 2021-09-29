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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وإسلام جابر.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.

في الوقت نفسه غاب السداسي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الأربعاء.

وجاء غياب السداسي عن المران بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة ليبيريا الودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.