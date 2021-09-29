 فيديو.. أحمد موسي: أي شركة إنشاءات مش لاقية شغل تبعتلي وأنا هتصرف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أحمد موسي: أي شركة إنشاءات مش لاقية شغل تبعتلي وأنا هتصرف

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 3:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 3:44 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يطلق شعارات، وإنما يفعل وينفذ ما يقوله.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس يدرك كل ما يقوله وكلامه دقيق.

وأشار موسى إلى أن هناك مشروعا كبيرا جاري تنفيذه في المنيا، تم الإشارة إليه في عجالة خلال أحد الافتتاحات منذ عامين ولم يتم الحديث عنه مجددًا حتى يفتتح بشكل مفاجئ يوما ما.

وتابع: "أي شركة مش لاقية شغل تبعتلي ولو سمحت وملكش دعوة وأنا هتصرف.. الدولة تنفذ مشروعات في كل قرية وشارع وفي كل المجالات".

وأوضح أن القطاع الخاص والشركات المصرية هي من تنفذ كل المشروعات التي يتم تدشينها حاليا، والقوات المسلحة تشرف فقط.

وأكمل: "مصر دولة كبيرة تتسع للجميع ما عدا من يقتلونا، فإنه ليس لهم مكان بيننا أبدًا.. هيا بنا نعمل ونشتغل".

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