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الكويت تستنكر القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق

الكويت - د ب أ
نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 2:24 م

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان العراق، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تعد سافر على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أعلنت اليوم عن ارتفاع ضحايا القصف الإيراني الذي طال مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية بالإقليم إلى 13 قتيلا و58 جريحا.


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