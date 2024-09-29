حزب الله يعلن رسميا اغتيال قائد جبهة الجنوب علي كركي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، رسميًا اغتيال القيادي علي كركي، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية.

وقال في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «أبو الفضل تولى قيادة عناصر المقاومة الإسلامية في الجنوب، منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982».

وأشار إلى أن «كركي قاد وشارك في المواجهات البطولية كافة مع العدو الصهيوني، وصولاً إلى دوره في تحرير عام 2000، والنصر في حرب 2006».

وذكر أن «الراحل كان مسئولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بمحاورها ووحداتها كافة في جبهة الإسناد، منذ الثامن من أكتوبر عام 2023».

وأمس السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قضى على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وعلي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة، في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.



