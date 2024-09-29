الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مئات الأهداف التابعة لـحزب الله في جميع أنحاء لبنان الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، ضرب مئات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في جميع أنحاء لبنان الليلة الماضية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، ومنشآت لتخزين الأسلحة وبنية تحتية إضافية تابعة لحزب الله".



وأضاف البيان أنه: "خلال اليوم الماضي، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي مئات الأهداف التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان"، مشيرا إلى أنه "يواصل العمل على إضعاف وتفكيك قدرات حزب الله".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قد صرح في وقت سابق من أمس السبت بأن الجيش يستعد لاجتياح بري للبنان، لكن ذلك سيناريو من السيناريوهات المحتملة التي لا تزال قيد الدراسة.

وسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تحدث عن الاستعداد لمثل هذا السيناريو أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في الجماعة.