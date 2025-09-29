لافتات في إسرائيل تدعم خطة ترامب بشأن غزة

وضع ناشطون إسرائيليون في عدة شوارع بالبلاد، لافتات داعمة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

ووفق مراسل الأناضول، تظهر على اللافتات الكبيرة صور ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرؤساء الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي محمد بن زايد، والإندونيسي جوكو ويدودو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتم تعليق اللافتات بمبادرة من الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي، وهو مبادرة سياسية تضم أكثر من 120 مسئولا رفيعا سابقا في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد.

وكتب على بعضها باللغة الإنجليزية: "السيد الرئيس (ترامب)، إسرائيل تدعم خطتك، اعقد الصفقة".

والأحد، قال الائتلاف في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أطلق الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي حملةً إعلانية وطنية جديدة تحث الحكومة على دعم مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة (الإبادة الإسرائيلية)، وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم (التطبيع)".

وتتضمن خطة ترامب التي طرحها الثلاثاء، خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقفا فوريا للعمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين خلال 48 ساعة، وتشكيل هيئتين دولية وفلسطينية لإدارة قطاع غزة دون إشراك حماس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".