السعودية تطلق خدمة التصيد الإلكتروني للوصول لفضاء سيبراني آمن وموثوق

أطلقت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني مساء الأحد خدمة "التصيد الإلكتروني" الهادفة إلى تمكين منسوبي الجهات الوطنية، للحد من مخاطر التصيد الإلكتروني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، وذلك ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للجهات الوطنية في المملكة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين".

وتتيح الخدمة للجهات الوطنية إمكانية تصميم وإعداد حملات توعوية عن التصيد الإلكتروني وإطلاقها داخليًا، مما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية ذات العلاقة بالتصيد الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتوفر الخدمة إمكانية قياس أثر جهود وأعمال التوعية السيبرانية المبذولة داخليًا من قبل تلك الجهات، وتقييم ومتابعة جاهزية الفئات المستهدفة لاكتشاف حيل وأساليب التصيد الإلكتروني.ووفق "واس" جرى الإعلان عن الخدمة خلال حفل رسمي في الرياض.

وتشتمل الخدمة على دليل تعريفي للجهات الوطنية المسجلة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، وفيديوهات توضيحية لكيفية الاستفادة من الخدمة، وقوالب داعمة لإطلاق حملات توعوية بذلك على نحو دوري لمنسوبيها؛ بما يسهم في تحسين مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية الجهات تجاه المخاطر المتجددة في الفضاء السيبراني.

ويمثل الأمن السيبراني اليوم قوة دفاعية مهمة للدول حول العالم، وقوة هجومية لاستعراض العضلات التقنية وسحب المعلومات الأمنية والاقتصادية والتقنية من الدول الأعداء.