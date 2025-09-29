حبس 10 سائقين بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة

قرر المستشار أحمد هشام، وكيل النائب العام، بسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس 10 متهمين من سائقي سيارات الأجرة والنقل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، بعد ضبطهم خلال حملة مرورية موسعة في دائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام ضباط مركز شرطة الدلنجات، بالتعاون والتنسيق مع ضباط إدارة المرور، بضبط عدد من قائدي السيارات وهم يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان النقيب محمد الصيرفي، معاون مباحث مركز شرطة الدلنجات، قد قاد حملة مرورية مكبرة لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدرات، أسفرت عن ضبط 10 سائقين ثبت تعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة، وتم التحفظ عليهم وعلى رخص قيادتهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين وضمان انضباط حركة المرور، حيث تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة للتصدي لكل صور الخروج عن القانون.





