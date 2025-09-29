47 رياضيا عالميا يطالبون اليويفا باستبعاد إسرائيل من البطولات

تقدمت مجموعة مكونة من 47 رياضيا محترفا بعريضة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تطالب فيها باستبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية.

ونشر البيان المفتوح عبر موقع "Athletes4peace".

وجاء في البيان: "الرياضة ليست محايدة أمام الظلم،الصمت يعني الاعتراف بأن حياة البعض أثمن من حياة الآخرين. نحن نؤمن بمبدأ واحد لجميع الشعوب والدول: العدالة دون معايير مزدوجة".

وأوضحت التقارير أن غالبية الموقعين على البيان هم من لاعبي كرة القدم، بينهم لاعب وسط كريستال بالاس ومنتخب مالي شيك دوكوري، ونجم المنتخب المغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى اللاعب الهولندي السابق أنور الغازي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن ثمانية خبراء من الأمم المتحدة كانوا وجهوا في 23 سبتمبر طلبا مشابها إلى "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طالبوا فيه بإقصاء إسرائيل من المسابقات الدولية، مبررين ذلك بما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية على الأراضي الفلسطينية".