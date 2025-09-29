محافظ الأقصر يفتتح منفذ بيع الكتب بمكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم الإثنين، منفذ بيع الكتب الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر. ويضم المنفذ معرضين منفصلين؛ أحدهما مخصص للكبار والآخر للأطفال، في خطوة تستهدف تعزيز الدور الثقافي والتوعوي بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، ترأس محافظ الأقصر أول اجتماع لمجلس أمناء فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة، الذي يضم نخبة من المثقفين وأصحاب الرأي؛ لبحث خطط دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز دور المكتبة كمركز إشعاع فكري بالمحافظة.

كما شهد المحافظ الحفل الختامي للأنشطة الصيفية لعام 2025، والذي تضمن عروضًا وفعاليات متنوعة أبرزت مواهب الأطفال والشباب المشاركين، إلى جانب تكريم المدربين والمساهمين في تنمية هذه المواهب.

وأعرب عمارة، عن سعادته بافتتاح الفرع الثالث للمكتبة، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح أفرع جديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، بما يسهم في تغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة بخدمات مكتبة مصر العامة.

وأكد عمارة، أن دعم المكتبات ونشر الثقافة يمثلان أولوية رئيسية، مشيدًا بدور أهالي الأقصر في إثراء الحركة الثقافية باعتبار الثقافة ركيزة بناء الوعي وترسيخ الانتماء الوطني.