سجل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، الهدف الثاني للفريق الأحمر أمام الزمالك في الدوري.

ويلعب الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل تريزيجيه الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني.

وعاد النادي الأهلي للتقدم من جديد بعدما تأخر بهدف في الشوط الأول سجله حسام عبد المجيد في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 32.

ليكون تريزيجيه قد سجل للمرة الرابعة على التوالي مع النادي الأهلي، الذي تعاقد معه الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية.