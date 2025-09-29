أوقاف البحر الأحمر واتحاد شبابها يطلقان مبادرة صحح مفاهيمك لتوعية الشباب

استقبل الشيخ رمضان يوسف، مدير أوقاف البحر الأحمر، بمكتبه محمد صدقي قبيصي، رئيس اتحاد شبابها بالمحافظة، وأحمد صلاح أبو الحجاج، نائب رئيس الاتحاد، والمهندسة إيثار أيوب، عضو مجلس الإدارة، للتنسيق المشترك حول تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد شبابها.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالباسط عثمان أحمد، مدير شؤون الإدارات، والدكتور أحمد سعد، مسؤول الإرشاد، حيث ناقش الحضور سبل التعاون لتنفيذ المبادرة داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، من خلال تنظيم ندوات وبرامج توعوية تستهدف مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وتعزيز قيم الاعتدال والانتماء الوطني.

وأكد الشيخ رمضان يوسف أن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، حريصة على أن تكون هذه المبادرة منصة تواصل مع مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لبناء وعي مستنير يرتكز على العلم الصحيح والفهم الرشيد.

من جانبهم، أعرب ممثلو اتحاد شبابها عن استعدادهم الكامل لدعم المبادرة والمشاركة الفاعلة في أنشطتها، مساهمين في تحصين النشء والشباب بالفكر الوسطي، وترسيخ قيم التعاون والأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف.