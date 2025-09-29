 تراجع كبير للدولار أمام اليوان في تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 29 سبتمبر 2025 9:43 ص القاهرة
تراجع كبير للدولار أمام اليوان في تعاملات اليوم

بكين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 9:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 9:28 ص

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بمقدار 63 بيب إلى 1089ر7 يوان لكل دولار مقابل 1152ر7 يوان يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

