أمريكا: مسئولون يفحصون رسالة فدية جديدة محتملة تتعلق باختفاء نانسي جوثري

قالت إدارة شرطة مقاطعة بيما بولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات تبحث في احتمال وجود رسالة فدية جديدة تتعلق باختفاء نانسي جوثري، بعد نحو 8 أشهر من اختفائها من منزلها خارج مدينة توسون.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الشرطة أمس الاثنين، أن إدارة الشرطة وفرقة عمل جوثري التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أُبلغتا مؤخراً بوجود رسالة الفدية المحتملة، إلى جانب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بها، فيما يعمل المحققون على تحديد مدى مصداقيتها.

ولم يكشف المسئولون، على الفور، عن أي تفاصيل حول كيفية العثور على الرسالة أو مضمونها.

وفي يوليو الماضي، كشفت السلطات عن رسالتي فدية أُرسلتا في البداية إلى محطة تلفزيونية في توسون بعد أيام من اختفاء والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري في أول فبراير الماضي.

وقالت الرسالة الأولى، التي أُرسلت في 2 فبراير، إن نانسي جوثري بخير لكنها خائفة، وإنه سييتم الإفراج عنها دون إلحاق أي أذى بها بمجرد أن يتلقى خاطفوها 4 ملايين دولار بعملة مشفرة.

أما الرسالة الثانية، التي أُرسلت في 6 فبراير، فقالت إن جوثري توفيت بعد وقت قصير من اختطافها. ولم تُعلن السلطات ما إذا كانت جوثري لا تزال على قيد الحياة.

ولم يُعتقل أي مشتبه به في اختفائها. ولا يزال التحقيق محاطاً بأسئلة لم تجد إجابة، مثل عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم شاركوا في اختطافها، وما إذا كان اختطفها شخص تعرفه.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نشر أيضاً مقاطع فيديو مراقبة لشخص ملثم قالت السلطات إنه يبدو أنه عبث بكاميرا على شرفة منزل نانسي جوثري الأمامية وحجبها بشجرة.

وشاركت عائلة نانسي جوثري مناشداتها للحصول على معلومات في مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.