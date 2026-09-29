وزير الخارجية الألماني يطالب سلوفاكيا بمزيد من التضامن في مواجهة موسكو

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول سلوفاكيا بمزيد من التضامن مع حلفائها في الإجراءات المتخذة ضد روسيا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار في العاصمة براتيسلافا اليوم الثلاثاء إن البلدين أكدا في بيان مشترك "دعمهما الشامل لأوكرانيا".

وبالنسبة إلى وزير الخارجية الألماني، يشمل ذلك أيضا التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية، وقال موجها حديثه إلى بلانار إنه يتعين على جميع الشركاء "الوقوف معا" في هذا الأمر، مضيفا أن الضغط على روسيا يجب أن يكون "أكبر"، وقال: "روسيا لا تظهر أي استعداد للسلام... بينما كررت أوكرانيا إعلان استعدادها".

وقال فاديفول، دون أن يسمي سلوفاكيا مباشرة، إن التشكيك في أن "الإمبريالية الحربية لبوتين" تمثل أكبر خطر على أوروبا لن يكون "أمرا غير تضامني فحسب، بل أمرا غير مسؤول"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل عرقلة بعض الدول الأعضاء لقرارات مثل العقوبات.

وأيد بلانار من حيث المبدأ إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إن الحرب التي تشنها موسكو تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وغير مقبولة. لكنه أكد في الوقت نفسه تمسك سلوفاكيا باعتقادها أنه لا يمكن التوصل إلى حل بالسبل العسكرية في حرب أوكرانيا، مؤكدا أنه من الضروري الدخول في حوار مع روسيا، وقال: "روسيا لن تختفي من على الخريطة".

وأوضح بلانار، أن تخلي سلوفاكيا عن الطاقة الروسية، كما تطالب ألمانيا، يصعب تنفيذه بسبب عقود من الترابط، وقال: "لقد بنت سلوفاكيا بنيتها التحتية بالكامل على أساس إمدادات الطاقة الروسية"، مضيفا أن الاضطرار إلى التخلي عنها الآن يسبب "مشكلات هائلة"، مؤكدا أنه ليس من الممكن تنفيذ الأمر بهذه السرعة.

وأشار بلانار، إلى أن سلوفاكيا تعمل بالفعل على تنويع مصادر الطاقة، من خلال خيارات مثل استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر. لكنه أوضح أن هذه البدائل لا يمكن توفيرها "بين عشية وضحاها"، مضيفا أنه يجرى العمل في قطاع النفط على خيار بديل عبر خط أنابيب الأدرياتيكي القادم من كرواتيا، إلا أن طاقته الاستيعابية غير كافية.