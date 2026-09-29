المستشار الألماني: المعلمون أهم فئة مهنية في البلاد

شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أهمية عمل المعلمين، وذلك خلال مراسم توزيع جائزة المدارس الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي: "المعلمات والمعلمون هم أهم فئة مهنية في بلادنا"، وأضاف متحدثا بصفته أبا وجدا: "نحن نأتمنكم على أثمن ما نملك. إنهم أطفالنا".

وعقب نشر النتائج الضعيفة للطلاب الألمان في دراسة "بيزا"، أكد ميرتس أهمية التعليم، موضحا أنه بالنسبة للحكومة الألمانية وبالنسبة إليه كمستشار، فإن الأمر "يمثل إحدى أهم، إن لم تكن أهم، مهام مجتمعنا، وهي ضمان حصول الأطفال والمراهقين والشباب في هذا البلد على تعليم جيد وإعدادهم لمسيرة حياتهم".

واعترف المستشار بأنه عندما كان طفلا "نادرا ما كانت لديه رغبة" في الذهاب إلى المدرسة، لكنه قال إن مراسم توزيع الجائزة حفزته على زيارة المزيد من المدارس مجددا. كما دعا المستشار المدارس إلى دعوة قضاة من المحاكم المحلية بانتظام "لشرح ماهية نظامنا القانوني للتلاميذ"، مشيرا إلى أن الذين يصدرون الأحكام ويدافعون عن القانون يحمون أثمن ما في الديمقراطية، وهو الحرية.

وردا على سؤال حول سبب دخوله عالم السياسة، قال ميرتس موجها حديثه إلى التلاميذ: "أفعل ذلك حتى تتاح لكم الفرص نفسها التي أتيحت لجيلي للعيش في بلد منفتح، حر وليبرالي"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالعيش في بلد منفتح، "في مجتمع متصالح مع نفسه ويمنح الشباب جميع الفرص التي يستحقونها".

وتُمنَح جائزة المدارس الألمانية منذ عام 2006 تقديرا لجودة المدارس المتميزة. وتنظم الجائزة مؤسسة "روبرت بوش" ومؤسسة "هايدهوف". وذهبت الجائزة الرئيسية هذا العام، وقيمتها 100 ألف يورو، إلى مدرسة "بيرتا فون زوتنر" في مدينة مورفلدن-فالدورف بولاية هيسن.