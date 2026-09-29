وزير الخارجية الألماني يطالب بوتين بإثبات استعداد روسيا للتفاوض قبل قمة العشرين

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم إشارات على استعداد روسيا للتفاوض، وذلك بعد دعوته إلى قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

وقال الوزير خلال اجتماع مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار في العاصمة براتيسلافا اليوم الثلاثاء: "يتعين على بوتين أن يثبت ما إذا كان هناك استعداد للسلام واستعداد للتفاوض من الجانب الروسي... وأفضل طريقة لإظهار ذلك بطبيعة الحال هي اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه منذ البداية".

وكان فاديفول قد سُئل عما إذا كان يؤيد ربط مشاركة بوتين في اجتماع مجموعة العشرين في فلوريدا في ديسمبر المقبل بموافقة موسكو على وقف جزئي لإطلاق النار في البحر الأسود، بما يتيح استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. وقد توقف طريق التصدير بسبب استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد فاديفول أن دعوة بوتين إلى قمة مجموعة العشرين تمثل اختبارا حقيقيا لروسيا، مضيفا أن موسكو يمكنها إظهار استعدادها للتفاوض بأفضل صورة من خلال "اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه منذ البداية"، مثل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، والذي "من شأنه أن يتيح صادرات الحبوب التي تشتد الحاجة إليها".

وحذر فاديفول من أن توقف صادرات الحبوب يمثل قضية كبيرة بالنسبة إلى منتجي الحبوب في أوكرانيا وروسيا، ولكنه يمثل قضية أكبر بكثير بالنسبة إلى العديد من دول الجنوب العالمي، وقال: "هناك تحوم مخاطر وقوع مجاعات، وحدوث المزيد من الكوارث الإنسانية، وزعزعة استقرار دول"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح وتهجير واندلاع صراعات مسلحة جديدة، مشيرا إلى أنه يناشد روسيا بشدة لذلك أن تتفهم خطورة الوضع.

ولا تزال روسيا عضوا رسميا في مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة الكبرى، إلا أن آخر مشاركة شخصية لبوتين في قمة للمجموعة كان عام 2019، أي قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وتضم مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.