مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تحتفل بالذكرى الـ 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

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نظمت مكاتب الدفاع المصري بالخارج احتفالات بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونقل ملحقو الدفاع تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور وتشريفهم احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد ملحقو الدفاع المصرى بالخارج خلال الاحتفالات على عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد واستعراض المسيرة الحضارية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره في استعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما جسده عملياً في نصر أكتوبر العظيم فضلاً عن استعراض دور الجيش المصري في مكافحة الإرهاب وحماية أرض الوطن وصون مقدساته.

حضر الاحتفالات المسوولون بدول الاعتماد وسفراء مصر بالخارج والملحقون العسكريون وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وعدد من أبناء الجاليات المصرية.

كما حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من السادة الوزراء احتفال مكتب دفاع واشنطن بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر أثناء زيارته لواشنطن ولقاء عدد من كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية.



