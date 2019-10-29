مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالعريش.

وقال بيان وزارة الداخلية -صباح اليوم- إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص "دائرة قسم شرطة أول العريش" وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية؛ ما أسفر عن مصرع 13 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، 2 حزام ناسف".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة امن الدولة العليا التحقيق.



