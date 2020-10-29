57 شخصية عامة وسياسية يتنافسون على 3 مقاعد للنواب بدائرة حلوان

تشهد دائرة حلوان «الدائرة 19»، ضمن دوائر محافظة القاهرة، منافسة شرسة بين عدد كبير من المرشحين، حيث يتنافس بها 57 مرشحا على 3 مقاعد فقط، تم تخصيصها للدائرة فى قانون تقسيم الدوائر.

وتضم قائمة المرشحين 10 سيدات، أبرزهن النائبة الحالية دينا عبدالعزيز، وعزة فؤاد إسماعيل، وشيماء عبدالعال، ومروة سامى، ومنال خليفة حسنين، ومروة أمل فرج، هبة سيد عبدالنعيم، وآمال عبدالله حسين، ونجاة شحاتة توفيق، وإيمان حسين قاسم.

ويخوض السباق عدد من النواب الحاليين والشخصيات العامة والسياسيين السابقين أبرزهم الدكتور إبراهيم الدسوقى محمد محجوب نجل وزير الأوقاف الأسبق، والمستشار شبل همام، عضو مجلس الشورى السابق، والنائبان الحاليان رضا البلتاجى، وإسماعيل نصر الدين.

ويتصدر حزب مستقبل القائمة حيث يدفع بـ3 مرشحين له هم؛ عبدالنعيم حامد، وعيد حماد، وعرفة صالح. ومن جهته، قال أحد المرشحين إن «الانتخابات عرس ديمقراطى يجب ألا يقوم أحد بالإساءة إلى الآخر»، لافتا إلى أن «اختيار المواطنين سيكون باختيار الأصلح».

واحتدم الصراع بين المرشحين فى الدائرة، بعد أن انتقدت إحدى المرشحات، وجود ما وصفته بـ«الممارسات السيئة فى العملية الانتخابية»، قائلة عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «تم التعدى علينا من قبل أحد المرشحين المنافسين، وتمزيق بانر كبير فور تركيبه، وسرقة تليفونى الشخصى».