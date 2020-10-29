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تونس تحقق مع أفراد عائلة المشتبه به في الهجوم الإرهابي بنيس

تونس - ارشيفية
تونس - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 8:53 م
قال متحدث قضائي في تونس اليوم الخميس إن النيابة العامة تحقق في هوية منفذ الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية بعد توصلها بمعلومات حول هويته التونسية.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب محسن الدالي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن النيابة بدأت التحقيق بشأن منفذ الهجوم.

وقال الدالي "بعد أن وردت إلينا معلومات بشأن هوية ياسين إبراهيم فإننا بدأنا التحقيق لأن قانون مكافحة الارهاب يقضي بملاحقة كل تونسي تورط في عمل إرهابي سواء داخل البلاد او خارجها".

وتابع الدالي "نحن نقوم بالتحقيق في خطوة استباقية في حال طلب السلطات القضائية التعاون".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهاجم المشتبه بارتكابه حادث الطعن بسكين داخل كنيسة بمدينة نيس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، هو من مواليد تونس عام 1999.

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