أسعار النفط تتراجع بنحو 4% وسط مخاوف بشأن الطلب

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واصلت أسعار النفط اليوم الخميس تسجيل التراجعات الحادة وسط مخاوف بشأن الطلب خاصة في ظل فرض تدابير جديدة في عدد من الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتراجع خام برنت القياسي بنحو 4% إلى 11ر38 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 9ر3% إلى 95ر35 دولار للبرميل.

وكان الخامان تراجعا أمس بأكثر من 5% بعدما أظهرت بيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

ويأتي تراجع الأسعار أيضا بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية توقعات بأن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع، ما يمثل استعادة للإنتاج بأسرع مما توقعه الكثير من المحللين.