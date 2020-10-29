ثنائية كين تقود سان جيرمان للفوز على باشاك شهير بدوري الأبطال

قاد النجم الإيطالي الشاب مويس كين فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز فريقه 2 / صفر على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة.

وحصد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة في النسخة الماضية، أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، فيما بقي باشاك شهير بلا رصيد من النقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سبق أن خسر صفر / 2 أمام مضيفه لايبزج الألماني في الجولة الأولى.

ورغم الخسارة، كان باشاك شهير ندا حقيقيا لسان جيرمان، حيث أهدر الفريق التركي أكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا براعة الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الفرنسي، الذي تصدى لأكثر من تسديدة خطرة لأصحاب الأرض.

وتقمص كين دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 64 و79، ليعوض فريق العاصمة الفرنسية خسارته 1 / 2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان، الذي اضطر لعدم استكمال اللقاء ليتم استبداله في الشوط الأول.

يذكر أن الجولة ذاتها بالمجموعة سوف تشهد مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد أمام ضيفه لايبزج في وقت لاحق اليوم..

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب باريس سان جيرمان، وشهدت الدقيقة السابعة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق كيليان مبابي، الذي انطلق من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة في يد ميرت جونوك، حارس مرمى باشاك شهير.

اكتسب باشاك الشهير الثقة بمرور الوقت، حيث بدأ الفريق التركي مبادلة نظيره الفرنسي الهجمات، وسدد عرفان قهوجي من خارج المنطقة في الدقيقة التاسعة، ولكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأطلق إدين فيسكا تصويبة من خارج المنطقة في الدقيقة 13، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع، قبل أن يمسكها الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى سان جيرمان على مرتين.

وقاد إينزو كريفيلي هجمة مرتدة لباشاك شهير في الدقيقة 15، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يرسل كرة عرضية إلى فيسكا، الذي سدد من على حدود المنطقة، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

استشعر سان جيرمان الحرج، وبدأ فرض إحكام قبضته على المباراة، حيث تابع آنخيل دي ماريا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 17، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتصل الكرة في النهاية للاعب الأرجنتيني، الذي سدد من خارج المنطقة، لكن الكرة أخطأت المرمى.

أجرى سان جيرمان تبديله الأول، الذي جاء اضطراريا، بنزول بابلو سارابيا بدلا من النجم البرازيلي نيمار، الذي تعرض للإصابة.

وقام باشاك شهير بهجمة سريعة في الدقيقة 26، انتهت بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها نافاس، فيما أهدر سان جيرمان فرصة لهز الشباك في الدقيقة 29 عن طريق أندير هيريرا، الذي تابع ركنية من الناحية اليسرى، أبعدها الدفاع بصورة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد ضربة رأس، لكن الكرة علت العارضة بثليل.

وأرسل أليساندرو فلورينزي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 31 إلى لايفين كورزاوا، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة إلى ركلة مرمى.

وأهدر دي ماريا فرصة أخرى لسان جيرمان في الدقيقة 33، حينما سدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، ولكنه وضع الكرة بجانب القائم الأيسر مباشرة.

ومرر فلورينزي تمريرة عرضية أرضية من جهة اليمين في الدقيقة 37، قابلها مبابي، الذي سدد من داخل المنطقة في حراسة المدافعين، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وواصل فيسكا تهديده لمرمى سان جيرمان مرة أخرى، حيث أطلق قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 39، ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، فيما حصل سان جيرمان على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 41، نفذها دي ماريا، الذي سدد الكرة في الحائط البشري، قبل أن تصل للحارس التركي الذي أمسكها بسهولة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب سان جيرمان، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في الثواني الأولى عن طريق سارابيا، الذي تابع تمريرة من الناحية اليسرى عن طريق مبابي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، ولكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.

ومرر سارابيا كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 47، لكنها مرت من أمام مويس كين، الذي كان على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى.

وجاءت أولى الهجمات التركية خلال هذا الشوط في الدقيقة 50 عن طريق فيسكا، الذي تابع تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنه سدد تصويبة ضعيفة من داخل المنطقة، لتذهب الكرة لأحضان نافاس.

بدأ باشاك شهير يفرض سيطرته "النسبية" على اللقاء، ولكن لم تسفر محاولاته الهجومية عن أي خطورة على المرمى، فيما سدد مويس كين تسديدة متقنة من داخل المنطقة في الدقيقة 56، لكن كان لها الحارس التركي بالمرصاد.

ورد باشاك شهير بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة التالية، انتهت بقذيفة رائعة من خارج المنطقة عن طريق فيسكا، الذي وضع الكرة على يسار نافاس ليبعدها ببراعة.

وأجرى باشاك شهير تبديله الأول في الدقيقة 63 بنزول حسن علي كلديريم بدلا من بولي بولينجولي مبومبو.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد هدفا لمصلحة سان جيرمان عن طريق مويس كين، الذي تابع ركلة ركنية نفذها مبابي من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس رائعة على يسار جونوك، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تحضن شباكه.

وحصل باشاك شهير على ركلة حرة مباشرة بالقرب من المنطقة في الدقيقة 66، نفذها دنيز توروتش، الذي وضع الكرة أعلى العارضة، فيما دفع الفريق التركي بتبديله الثاني في الدقيقة 69 بنزول ديمبا با بدلا من محمد توبال.

وشدد باشاك شهير من هجماته في محاولة للتعادل، في الوقت الذي بدا فيه دفاع سان جيرمان مرتبكا أمام هجمات الفريق المضيف، الذي كاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة 72 عن طريق توروتش، الذي تهيأت أمامه الكرة داخل المنطقة، وأطلق تصويبة قوية على يسار نافاس، الذي واصل تألقه وتصدى الكرة باقتدار.

ودفع سان جيرمان بتبديلين في الدقيقة 73، حيث نزل تيلو كيرير ورافينيا بدلا من فلورينزي ودي ماريا.

وواصل كين تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 79،عندما تابع النجم الإيطالي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق سارابيا، غير أن مبابي فشل في ترويض الكرة، لتصل إلي كين وسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار الحارس التركي داخل الشباك.

أجرى باشاك شهير تبديلين في الدقيقة 81 بنزول جوليانو ودانييل أليكسيتش بدلا من كريفيلي وتوروتش.

اندفع لاعبو باشاك شهير للهجوم بعشوائية من أجل تقليص الفارق، فيما حاول سان جيرمان استخدام سلاح الهجمات المرتدة، في ظل المساحات الخالية في دفاع الفريق التركي.

ودفع سان جيرمان بتبديلين آخرين في الدقيقة 86، حيث نزل ميتشل باكر وإدريسا جايي بدلا من كورزاوا وأندير هيريرا.

وكاد سان جيرمان أن يعزز النتيجة بهدف ثالث ، حيث مرر مبابي كرة عرضية إلى سارابيا في الدقيقة 87، غير أن اللاعب الإسباني فشل في اللحاق بالكرة لتخرج إلى ركلة مرمى.

وواصل سان جيرمان هجومه وسدد لاعبه رافينيا من خارج المنطقة في الدقيقة 90، لكن حارس باشاك شهير كان في الموعد، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا فوز سان جيرمان 2 / صفر.