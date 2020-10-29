إصابات كورونا في ألمانيا تصل لـ486 ألفا و972 حالة والوفيات 10 آلاف و281

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 486 ألفا و972 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 10 آلاف و281 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 336 ألفا و764 حالة.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 16 ألفا و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس حتى الآن 481 ألفا و13 حالة. وقال المعهد إنه تم تسجيل 89 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و272 حالة.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الأربعاء على فرض قيود واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر المقبل لاحتواء تفشي الفيروس.