قال البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، إن مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس لاعبي ريال مدريد، لديهما المجال للتطور كثيرًا.

وأضاف نيمار في مقابلة مع قناة Fui Clear على يوتيوب "لدينا شباب واعد في المنتخب مثل فينيسيوس ورودريجو، بإمكانهما التطور أكثر"، مبرزًا أن البرازيل بلد يصدر الكثير من اللاعبين الجيدين.

وعن مقارنة الجيل الحالي الذي يتعرض لانتقادات بسبب افتقاده للإبداع بالأجيال السابقة الأكثر نجاحًا، علق نيمار "كرة القدم تغيرت كثيرًا، ولاعبو اليوم لديهم ملامح مختلفة".

وتابع "نمتلك لاعبين جيدين في أوروبا، ولكنهم يختلفون عن اللاعبين القدامى. لا يمكن المقارنة، رغم أن كرة القدم مصنوعة من المقارنات".

ونوه "إذا لعبت جيدًا وخسرت يطالبونك بالفوز، وإذا لعبت جيدًا وحققت فوزًا غير مبهر، سيطلب منك الجهاز الفني أن تلعب بشكل أفضل. ليس من الممكن إرضاء الجميع".

وعن مونديال 2022 في قطر، أبرز نيمار أن البرازيل "لديها فريق جيد ومدرب رائع، وأن الفريق يصبح أكثر استعدادًا مع مضي الوقت".

وشدد "أعتقد أن مونديال 2022 بطولة المفاجآت. نعرف مدى صعوبة الفوز باللقب. هذا أكبر أحلامي".

في سياق مختلف، أكد نيمار، أنه يذهب إلى الحفلات، عندمًا يكون قادرًا على ذلك وليس لديه التزامات رياضية في اليوم التالي، وطالب أن يتم الحكم عليه من خلال أدائه داخل الملعب فقط.

وأردف "أتحدث عن الاحترام لأن الناس يقولون نيمار لا يعتني بنفسه، كيف يمكن لشخص أن يبقى على القمة لمدة 12 عامًا دون أن يعتني بنفسه؟ لا أحد يحقق ذلك''.

وأضاف "أعرف كيف أعتني بنفسي، لدي أخصائي علاج طبيعي ومدرب بدني يرافقاني لمدة 24 ساعة تقريبا".

واشتكى من أنه في كل مرة يروه في حفلة أو يتعرف على شخص مشهور، يقولون عنه إنه "محب للحفلات''.

وشدد "أخرج عندما أستطيع. أخرج عندما يكون ذلك ممكنا، عندما أعلم أنني لن أتدرب في اليوم التالي. لن أتوقف عن فعل أي شيء".

وتابع "عليك أن تحاسبني على ما أقوم به داخل الملعب، هنا أسمح لك بالتحدث".

وأتم "النضج قادم؛ هذا لا يعني أنه مع 30 عامًا أصبح مثاليًا وناضجًا تمامًا".