شولتس يتوجه إلى قمة العشرين بصحبة المستشارة ميركل ويرى ذلك علامة على الاستمرارية

وصف أولاف شولتس خليفة المستشارة أنجيلا ميركل المرتقب في منصب المستشارية، والتي انتهت مدة ولايتها، ظهوره معها في قمة العشرين في العاصمة الإيطالية روما على أنه علامة على الاستمرارية في الخطط الألمانية أمام الشركاء الدوليين.

وقال شولتس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الجمعة إن العديد من الدول راقبت التطورات الأخيرة في ألمانيا وتريد التأكد من أنه يمكن المراهنة على الحكومة الاتحادية المقبلة برئاسة المستشار الجديد شولتس.

وأكد شولتس قائلا في روما: "وهذا هو السبب في أنها إشارة جيدة على الاستمرارية أن نتمكن أنا والمستشارة ميركل من التحدث إلى البلدان الأخرى معا والتأكيد على استمرار الجميع في الوثوق بألمانيا ودورها كدولة تساعد دول العالم على التعاون مع بعضها البعض".

وستكون ميركل وشولتس معا في الجولات الكبرى في مؤتمر أهم الدول الصناعية (جي 20) مع رؤساء دول وحكومات آخرين مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تعمل ميركل حاليا كمستشارة لتسيير الأعمال بعد الانتخابات الاتحادية التي جرت مؤخرا في ألمانيا وسيكون شولتس خليفتها إذا نجحت مفاوضات تشكيل الائتلاف بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.