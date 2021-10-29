فيتنام تعتزم استئناف الرحلات الجوية الدولية

أعلنت هيئة الطيران المدني الفيتنامية اليوم اعتزامها استئناف الرحلات الجوية الدولية لإعادة فيتناميين بالخارج إلى بلادهم، بالاضافة إلى جذب السياح إلى بعض المقاصد السياحية الفيتنامية.

وأوضحت هيئة الطيران الفيتنامية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه سيتم السماح لشركات خطوط جوية ووكالات سياحية بتنظيم رحلات، ومن المقرر تنظيم رحلات جوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى، وذلك وفقا لحالة الطلب.

وأضاف أن الطائرات المشاركة في القيام بمثل هذه الرحلات ستهبط في مطارات فان دون، ودا نانج، وتشام رانه، وفو قوتس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من استئناف هذه الرحلات.

واشار إلى أنه من المقرر استئناف الرحلات السياحية فى وقت لاحق من العام الحالي، وسيتعين على الزائرين تقديم شهادات تفيد تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد، قبل وصولهم بـ 14 يوما على الأقل أو تعافيهم من الإصابة بكورونا.

ولفت إلى أن سلطات الطيران تعتزم في المرحلة الثانية - خلال يناير القادم - استئناف الرحلات التجارية المنتظمة للركاب الذين تم تطعيمهم تماما ضد كورونا أو تعافيهم من هذا المرض، وأنه سيتم تنظيم رحلات تجارية مع الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى.