أمين التعاون الخليجي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون الثنائي

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى أثينا، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح التي تربط مجلس التعاون وجمهورية اليونان.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية اليونان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بما ينقل العلاقات الخليجية - اليونانية نحو آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للجانبين، وفقا لخطة العمل المشتركة المنبثقة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 20 أبريل الماضي.

وأعرب الحجرف، عن أهمية هذه الزيارة في تكثيف العمل وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلًا عن توطيد العلاقات في شتى المجالات، وترسيخ دعائم الصداقة التاريخية المتينة بين الجانبين.