البرهان: نجاح الفترة الانتقالية في السودان مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إنه حريص على العمل مع القوى السياسية للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم الخميس، بالمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في الخرطوم.

وجدد البرهان "التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل".

من جانبه قدم فليتمان، عدة مقترحات قال إن من شأنها "تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة".

وبين فليتمان أن البرهان وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لافتا إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

كما حث المبعوث الأمريكي، الحكومة الانتقالية بالسودان على الاستجابة "للرغبات المعلنة للشعب السوداني في الديمقراطية والعمل والتعاون لتنفيذ المعايير الانتقالية الرئيسية على جداول زمنية واضحة".