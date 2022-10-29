محافظ أسوان يفاجئ مركز ومعهد الأورام بزيارة لمتابعة منظومة العمل

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، زيارة مفاجئة لمركز ومعهد الأورام لمتابعة منظومة العمل وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وآلية تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، بعد إدراج المعهد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، عقب ورود شكاوى من بعض المواطنين عن تأخر صرف العلاج المجاني الخاص بهم.

ووجه عطية بضرورة تقديم التسهيلات الممكنة لسرعة صرف الأدوية المعالجة لحالات الإصابة بالأورام لأهمية العامل الزمني في برنامج العلاج، مع تخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم كجانب إنسانى في المقام الأول، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ مظلة واستراحة للمرضى وأسرهم، من خلال التنسيق مع شركة الإعلانات لحمايتهم من حرارة الشمس.

وكلف بالتدخل الإنساني لمبادرة الناس لبعضهم في توفير الأدوية والمكملات الغذائية، مع إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقومسيون الطبي، بالتنسيق مع معهد الأورام ضمن جهود المبادرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأسر والأفراد الغير قادرين، وأثناء تفقده لأقسام وغرف الحالات المحجوزة، وأيضاً للعيادات الخارجية استفسر محافظ أسوان من المرضى المتواجدين عن مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المعهد، حيث أشادوا بجودة الخدمة والنظام في آلية العمل، مع المعاملة الطيبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شوقي، مدير معهد الأورام، إدراج المعهد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تبلغ قدرته الاستيعابية 42 سريرا، و6 أسرة رعاية مركزة، و23 كرسيا خارجيا كيماويا، و3 أسرة للطوارئ، و10 عيادات خارجية، وغرفتي عمليات لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، لأكثر من 100 ألف متردد من الحالات المرضية، منها 46 ألف خدمة في العيادات الخارجية، فيما تم إجراء 1409 عمليات جراحية، وقدم قسم الأشعة المقطعية خدماته لـ5 آلاف و953 حالة، وتردد على قسم الرنين 3149 حالة، بينما تردد 16 ألفا و86 حالة على قسم العلاج الإشعاعي، و2337 حالة على الأشعة العادية، و6857 حالة لتلقي أشعة الموجات فوق الصوتية، و2943 حالة على القسم الداخلي، و2450 حالة بالطوارئ، و90 ألفا و695 بالمعامل، و6977 حالة بالعلاج الكيماوي، و763 حالة بأشعة المسح الذري.