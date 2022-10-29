الجامعة العربية تنفي انسحاب المغرب من اجتماع وزراء الخارجية العرب

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نفى مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بجامعة الدول العربية انسحاب وفد دولة المغرب برئاسة وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة من اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

وشدد المصدر الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه، في ختام اجتماع وزراء الخارجية علي أن القمة ستكون للّم الشمل ونبذ الخلافات.

وأوضح أن الاجتماعات سوف تستكمل ظهر غدا الأحد لإعداد كافة الملفات للقادة العرب.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت أخبار عن انسحاب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.

ونفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي في وقت سابق اليوم، أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، مؤكدة عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

وجاء النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.