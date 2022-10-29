 الملتقى الصناعي.. رئيس صحة الطبية: نعمل على إنتاج الخامات الدائية لوقف استيرادها - بوابة الشروق
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الملتقى الصناعي.. رئيس صحة الطبية: نعمل على إنتاج الخامات الدائية لوقف استيرادها

أحمد علاء
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:49 م

قال محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة صحة الطبية، إن الشركة أسست ثلاث شركات في مدينة الخامات الداوئية.

وأضاف خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن المدينة يعمل فيها 2000 شخص على الأقل.

وأشار إلى أن صناعة الخامات الدوائية يمثل تحديا على مدار الفترات الماضية، باعتبار أن كل الخامات في مصر مستوردة.

ويحضر الرئيس السيسي، فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

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