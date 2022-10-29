يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تقديم العروض القوية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

حيث قاد الفريق للفوز في جميع المباريات حتى الآن سواء في الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا وأخيراً الفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري.

و يعد مارسيل كولر المدير الفني السويسري في تاريخ مدربي النادي الأهلي بعد مواطنه رينيه فايلر.

"الشروق" يرصد في التقرير التالي بعض التشابهات في بدايات الثنائي السويسري فايلر وكولر مع النادي الأهلي.

1- ضربة البداية إفريقية:

كان الظهور الأول الرسمي للثنائي السويسري رينيه فايلر و مارسيل كولر مع الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث قاد فايلر الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بينما كانت ضربة البداية لكولر مع الأحمر أمام الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة ذاتها.

2- السوبر على حساب الزمالك:

ومن المفارقات العجيبة للثنائي السويسري التتويج بكأس السوبر المصري وعلى حساب الغريم التقليدي – الزمالك – حيث حقق رينيه فايلر الفوز على الأبيض بنتيجة 3-2، بينما حقق كولر الفوز على المنافس التقليدي للأهلي بنتيجة 2- صفر.

ومن المفارقات العجيبة أيضاً أن صاحب الهدف الأول في المباراتين لاعب أجنبي محترف، حيث افتتح أهداف الأهلي في فوز على الزمالك مع فايلر، النيجيري جونيور أجاي، بينما افتتح أهداف الأهلي في سوبر هزاع بن زايد ، اللاعب البرازيلي برونو سافيو.

3- 1- صفر:

في مسابقة الدوري الممتاز، استهل رينيه فايلر مشواره مع الأهلي في مسابقة الدوري بالفوز على سموحة بنتيجة 1- صفر، وهو ما تكرر مع مارسيل كولر الذي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.