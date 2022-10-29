الأمم المتحدة تتواصل مع روسيا بعد تعليقها المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت الأمم المتحدة إنها تتحدث مع السلطات الروسية في أعقاب إعلان روسيا ، اليوم السبت، أنها ستعلق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لشبكة (سي إن إن) اليوم: "لقد رأينا التقارير الواردة من الاتحاد الروسي بشأن تعليق مشاركته في مبادرة حبوب البحر الأسود في أعقاب هجوم على أسطول البحر الأسود الروسي. نحن على اتصال مع السلطات الروسية بشأن هذه المسألة".



وأضاف دوجاريك: "من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر مبادرة البحر الأسود للحبوب، وهي جهد إنساني حاسم من الواضح أن له تأثيرا إيجابيا على الوصول إلى الغذاء لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".



وكانت روسيا أعلنت اليوم السبت أنها ستعلق مشاركتها في اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.



جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع انتقد فيه "هجوما إرهابيا" على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كاسحة ألغام تابعة للبحرية أصيبت بأضرار طفيفة من هجوم "ضخم" بطائرة بدون طيار على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.