الأهلي يعلن جاهزية سافيو للمشاركة في التدريبات الجماعية

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية البرازيلي برونو سافيو للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

وكان سافيو قد سجل الهدف الأول للفريق في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين على لقب كأس السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة ظهر اليوم، بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.