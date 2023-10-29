الحكومة توضح أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن عدة عوامل رئيسية تقف وراء قرار الحكومة، المتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين متتاليتين في اليوم بدلا من ساعة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه كان متوقعا انخفاض درجات الحرارة ولكن لم يحدث هذا الأمر، إلى جانب زيادة استهلاك الغاز في بعض الأيام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18%، منوها بأن التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعيا في كل دول العالم، والتي أثرت بشكل ملحوظ على استهلاك الغاز.



وأشار إلى حدوث اضطراب بعض الشيء في توريد كميات الغاز الطبيعي البالغة 800 مليون قدم، بالإضافة إلى انخفاض في موارد الطاقة المولدة من المصادر المتجددة للطاقة والخاضعة أيضا للعوامل المناخية، مشددا على أن هذه العوامل كانت أسباب التوجه إلى زيادة مدة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أنه سيتم تخفيض الأحمال لمدة ساعتين متواصلتين في اليوم دون استثناء، وفي توقيت محدد ومعروف بالنسبة للمواطنين، مناشدا بضرورة اللجوء لترشيد الطاقة، والتي أصبحت أحد الأهداف الرئيسية لدول العالم، وهي مسألة مهمة للغاية، خاصة مع زيادة أسعار الطاقة العالمية ومشتقات النفط.



ونوه بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار مشتقات النفط عالميا إلا أن الدولة تتحمل فارق تكلفة في الطاقة، ولم تتجه إلى زيادة الأسعار على المواطنين طيلة الفترة الماضية، مؤكدا الدولة قادرة على احتواء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.



وتابع: «نأمل تفهم المواطنين بأن هذا الوضع مؤقت، نتيجة عوامل خارجة عن الدولة، ودفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، وستنتهي سريعا»، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تواجه حجم هذه التحديات الموجودة على جميع حدودها، التي بدورها تؤثر على مصر اقتصاديا.