• كريم خان: الصور التي تأتي من غزة مرعبة.



أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، أن معاناة غزة أشبه بمعاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار، واصفا الصور التي تأتي من القطاع بـ "المرعبة".



وقال خان خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عربية، "الفلسطينيون ليسوا طرفا في الأزمة ولا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعانيها سكان غزة".



وأضاف خان أنه لم يتمكن من الدخول إلى غزة وذلك خلال زيارته لمعبر رفح البري اليوم.



وشدد على أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه، قائلا "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".



وأوضح خان أن الالتزام بالقانون ليس انتقائيا وأن مكتبه يحقق في كل المعلومات الواردة إليه، كما شدد على ضرورة التزام إسرائيل بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس.



كما أكد ضرورة التحقيق في احتجاز المدنيين كرهائن وفقا للقانون الدولي الإنساني.



وقال خان "نحتاج القانون الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى وتحقيق العدالة دون تميز بين إنسان وآخر".



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، حيث استشهد إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.